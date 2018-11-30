Antalyaspor - Göztepe maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi konuk etti.
5. dakikada Hakan Özmert’in köşe vuruşunda altı pas içinde topla buluşan Salih Dursun’un kafayla şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada sol kanattan ilerleyen Berkan Emir’in ceza sahasına ortasında, Jerome’un kafayla vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.
20. dakikada Antalyaspor öne geçti. Celustka’nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Serdar Özkan’ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
37. dakikada Halil Akbunar’ın ceza yayında topla buluşturduğu Jerome’nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ikinci yarısında gol olmayınca Antalyaspor, Göztepe'yi Serkan Özkan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bu skorun ardından Antalyaspor puanını 23'e yükseltirken, Göztepe 18 puanda kaldı.