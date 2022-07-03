Süper Lig ’de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip dış transferde kadrosuna İstanbulspor’dan Alperen Uysal, Göztepe ’den Soner Aydoğdu ve Werder Bremen’den ayrılan Ömer Toprak’ı katarken, iç transferde de takım kaptanı Hakan Özmert ile sözleşme yenilemişti. Antalyaspor, sözleşmesi biten Belçikalı kaleci Boffin’in yanı sıra 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Güray Vural ve geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma kazandırılan, gösterdiği performansla da birçok takımın transfer listesine giren Brezilyalı Fernando Martins ile sözleşme uzattı.

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, 3 oyuncu için yarın saat 13.00’da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde imza töreni düzenleyecek.

FERNANDO BİRÇOK TAKIMIN TRANSFER LİSTESİNE GİRDİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında sürpriz bir şekilde Antalyaspor ile sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins, 17 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında yeşil zemine çıktı. Fernando Martins, ligdeki maçlarda 4 gol ve 4 asistle takımına büyük katkı sağlarken, ortaya koyduğu oyunla da birçok takımın dikkatini üzerine çekti. Sezonun sona ermesiyle adı transfer dedikonularına karışan Fernando Martins, takımıyla sözleşme uzattı.

VURAL VE BOFFİN İSTATİSTİKLERİ

2017-2018 sezonun devre arasında imza attığı Antalyaspor ile başarılı performans sergileyen 35 yaşındaki Belçikalı kaleci Boffin, geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giyerken 3 bin 450 dakika sahada kaldı. Geçtiğimiz sezonun başında Gaziantep FK’dan transfer edilen 34 yaşındaki sol bek oyuncusu kırmızı-beyazlılarla 36 lig, 4 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 41 maçta forma terletti. Vural, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşarken 6’sı lig, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere 8’de asiste imza attı.

ANTALYA, (DHA)