Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı canlı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig ’in 35. haftasında Çaykur Rizespor ’u konuk ediyor. Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor’u deplasmanda 1-0 yenen Akdeniz ekibi, 42 puanla 11. sırada bulunuyor. Son maçında sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz temsilcisi ise 36 puanla averajla 14. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 2-1 kazanmıştı.

ANTALYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI

Maç başladı

İsmail Köybaşı golü buldu

GOL | Mücadele golle başladı ve karşılaşmanın 3. dakikasında Rizespor İsmail Köybaşı ile maçta 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Sabo'nun çevirdiği top savunmadan döndü ceza alanı dışında topla buluşan İsmail'in sert vuruşunda top ağlara gitti.

Rizespor maça gollerle başladı

GOL | Rizespor maça fırtına gibi başladı. 6. dakikada bu kez sahneye çıkan Boldrin skoru 2-0'a getirdi. Rizespor atağında sol çaprazda topla buluşan Boldrin ceza alanı dışından sert vurdu ve kaleci Boffin'i mağlup etti.

Maçta dakikalar 15'i gösterdiğinde ev sahibi ekip tehlikeli gelen taraf oldu. Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Mert ortadaki Podolski'yi buldu onun şutunda top Tarık'ta kaldı.

Veysel farkı bire indirdi

GOL | Karşılaşmanın 33. dakikasında Antalyaspor Veysel Sarı'nın golü ile skoru 2-1'e getirdi ve farkı bire indirdi. Eren'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta Veysel'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlara gitti.

Maçın ilk yarısı 2-1 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada Antalyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı, Naldo ceza alanı dışından rövaşeta denedi top farklı şekilde auta gitti.

Maçın 54. dakikasında Antalyaspor gole yaklaşan taraf oldu. Antalyaspor atağında Doğukan uzaktan çok sert vurdu, Tarık son anda topu kornere çeldi.

Maçın 11'leri

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel, Ali Eren, Mert, Bahadır, Doğukan, Eren, Serdar Gürler, Amilton, Podolski.

Çaykur Rizespor: Tarık, Abdullah, Talbi, Selim, İsmail, Dokovic, Baiano, Sabo, Boldrin, Samudio, Remy.







