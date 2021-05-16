59. Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Finalde Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Uzun bir maratonun ardından mutlu sona ulaşan Beşiktaş ezeli rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'yi geride bıraktı, ligde şampiyonluk yaşadı, gözünü kupaya çevirdi. Kara Kartal'da hedef İzmir'de tarafsız sahada oynanacak finalde Akdeniz ekibini devirip, lig şampiyonluğunu, Türkiye Kupası'yla taçlandırmak. Daha önce bu kupayı 9 kez müzesine götüren Beşiktaş, 10'uncusu için büyük bir motivasyonla Kırmızı-Beyazlılar'ı yıkmakta kararlı... Kulüp tarihinde 2. kez finale yükselen ve kupada oynadığı tüm maçlarını gol yemeden kazanan Antalyaspor’da, bütün planlar kupayı kazanmak üzerine. Akdeniz ekibi, Beşiktaş’ı yenerek 55 yıllık kulüp tarihinde Türkiye Kupası’nı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

Antalyaspor - Beşiktaş Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Finale stat tribün kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacak. Saat 20.45'te başlayacak Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor'dan şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Antalyaspor finale nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Antalyaspor, Pendikspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek finalist oldu. Akdeniz ekibi, kalesinde gol görmeden finale yükseldi ve büyük bir başarıya imza attı.

Beşiktaş finale nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2, Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçti. Çeyrek finalde Konyaspor'u 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 3-2 ile geçen Kara Kartal, yarı finalde Başakşehir'i 3-2 devirdi ve final biletini cebine koydu.