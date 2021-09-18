MENÜ

Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR ve AVAR'ı belli oldu.

18 Eylül 2021, Cumartesi 11:43 Son Güncelleme:
- A +
Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu

Süper Lig 'in 5. haftasında lider Beşiktaş , deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek. Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve beINSports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 

Hakem Ali Şansalan'ın yöneticeği Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR ve AVAR'ı da belli oldu. TFF'den yapılan atama sonrasında bu karşılaşmada VAR koltuğunda Halis Özkahya oturacak. AVAR olarak ise Oğuzhan Uğurlu görev yapacak. 

Beşiktaş, 10 puanla liderlik koltuğunda otururken; Antalyaspor 4 puanla 15. sırada yer alıyor. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...