Süper Lig 'in 5. haftasında lider Beşiktaş , deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek. Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve beINSports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Hakem Ali Şansalan'ın yöneticeği Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR ve AVAR'ı da belli oldu. TFF'den yapılan atama sonrasında bu karşılaşmada VAR koltuğunda Halis Özkahya oturacak. AVAR olarak ise Oğuzhan Uğurlu görev yapacak.

Beşiktaş, 10 puanla liderlik koltuğunda otururken; Antalyaspor 4 puanla 15. sırada yer alıyor.