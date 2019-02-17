Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor’a konuk olacak. Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor’un 29 puanı bulunuyor.

Antalyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor - Başakşehir muhtemel 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Salih, Chico, Angelo, Nazım, Hakan, Charles, Doğukan, Riberio, Amilton, Mevlüt

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Serdar, Kudryashov (Attamah), İrfan, Emre, Visca, Elia, Mossoro (Demba Ba), Robinho

Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor’un 29 puanı bulunuyor.

Clichy kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy’nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Akhisarspor'da ise cezalı futbolcu bulunmuyor. Celustka ise sakatlığı nedeniyle oynamayacak.