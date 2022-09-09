Antalyaspor 10 yeni transfer yaptı, 13 oyuncuyla yollar ayrıldı

Süper Lig'in ilk 5 haftasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 3 yenilgi alarak 6 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip yaz transfer döneminin kapanmasıyla yeni sezonda futbol sorumlusu Nuri Şahin'in isteği doğrultusunda 7'si yeni, 1'i alt yapı olmak üzere 10 yeni oyuncuyla sözleşme imzalarken, 7'si kiralık, 13 oyuncuyla yolları ayırdı.

10 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon yaz transfer döneminde 10 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal, Werder Bremen'den ayrılan defans oyuncusu Ömer Toprak, bonservisi Medipol Başakşehir'de olan ancak Göztepe'de kiralık forma giyen orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Dalian Professional takımının formasını giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki İsveçli sol kanat oyuncusu Sam Larsson ve Porto'dan Japon orta saha oyuncusu Shoya Nakajima bonservisleriyle transfer edildi. Akdeniz ekibi Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den defans oyuncusu Cemali Sertel ve Galatasaray 'dan Christian Luyindama'yı da kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlılar geçen sezon kadrosunda yer alan Haji Wright'ı bonservis bedeliyle transfer ederken, Alassane Ndao'yu yine kiraladı. Fraport TAV Antalyaspor, alt yapısında oynayan defans oyuncusu Amar Gerxaliu'yu da A takıma dahil etti.

13 OYUNCU TAKIMDAN GÖNDERİLDİ

Fraport TAV Antalyaspor, kadrosuna kattığı oyunculardan fazlasıyla ise kiralık ya da bonservisi karşılığında yolları ayırdı. Kırmızı beyazlılar kaleci Doğukan Özkan'ı Sivas Belediyespor, bir diğer kalecisi Diego Sousa'yı Bodrumspor, defans oyuncusu Berat Onur Pınar ve orta saha oyuncusu Deni Milosevic'i Sakaryaspor, Bahadır Öztürk'ü Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Doğukan Nelik'i Nazilli Belediyespor ve Mert Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiralık olarak yolladı. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, Doğukan Sinik'i İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e, Harun Alpsoy'u Bodrumspor'a, Ersin Zehir'i Tuzlaspor'a ve Gustavo Blanco'yu da Eibar'a bonservisleriyle yolladı. Fraport TAV Antalyaspor sözleşmesi sona eren Brezilyalı defans oyuncusu Naldo ile sözleşme yenilemeyerek ve İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli ile de karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

DHA