Egzersiz yaparken Golden cinsi köpeklerin kendisine engel olduğu anlardaki fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan ve "Çalışmamı engellediğiniz için teşekkür ederim. Size katılıyorum, yemek zamanınız geldi" ifadelerini kullanan Modler'in ünlü futbolcu Alexis Sanchez'le birlikle olduğu ortaya çıktı.

İngiliz basını, Alexis Sanchez'in daha önceki paylaşımlarında aynı köpeklerle olan fotoğraflarını fark ederken, yaşanan aşka dair detayları da aktardı.

Şilili futbolcu Felipe Andres Gonzalez'in de fotoğrafa yazdığı "Fotoğraf çok güzel değil mi? Alexis'i çok mutlu ediyorsun. Hep onunla kal" mesajı da ikili arasındaki aşkı doğruladı.

Modler ve Sanchez'in Instagram'dan birbirini takip etmediği ancak Modler'in Sanchez'in köpekleri adına açılan hesapları takip ettiği belirtildi.

İkili arasındaki ilk aşk dedikoduları Eylül ayında çıkmış ve Anna Modler, 14 Eylül'de Inter'in Milano'da Udinese ile oynadığı maçı tribünden takip etmişti.

Alexis Sanchez, 2018 yılının Eylül ayında Şilili oyuncu Mayte Rodriguez ile olan ilişkisini sonlandırmış ve o günden bu yana yeni bir ilişkiye yelken açmamıştı.