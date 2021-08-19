Anlaşma tamam! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan kadro düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılıyor. Son olarak Sadık Çiftpınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken ayrılması planlanan bir diğer oyuncu Mame Thiam'ın da yeni adresi belli oldu.
Transferde en az bir forvet ve bir kanat beki takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe 'de takımdan ayrılması planlanan isimler için de çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kaan Güçtekin'in ardından Caner Erkin ve Sinan Gümüş de kadro dışı kalmıştı.
Fenerbahçe, gün içerisinde Sadık Çiftpınar ile yolları ayırmış ve tecrübeli savunma oyuncusu Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, Mame Thiam'a kendisine kulüp bulmasını söylemişti.
İlgili Haberler
Talipleri çoktu
Kadroda düşünülmeyen Mame Thiam için Antalyaspor, Göztepe ve Sivasspor 'un talip olduğu belirtiliyordu. Ayrıca Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, 28 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğü ve oyuncuyu resmen istediği iddia edilmişti.
Anlaşma tamam
Son dönemde bu transfer için devreye giren Konyaspor'un, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların 1 milyon euro karşılığında Mame Thiam'ı kadrosuna katacağı ve bonservisi 3 taksitle ödeyeceği kaydedildi.
TFF Limitleri ve Finansal Fair Play kriterleri sebebiyle transfer yapmak için kadrosunda boşluk yaratmak zorunda olan Fenerbahçe'de Ozan Tufan da Premier Lig ekibi Watford ile görüşüyor.
Ayrıca Caner Erkin'in de bazı Süper Lig ekiplerinden teklif aldığı biliniyor.
Hürriyet