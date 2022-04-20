Sarı-Lacivertli takımın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru;

Kulübümüz aleyhine gerçekleşen hakem hatalarının artık 'TESADÜF' olmadığından eminiz. Bu hataların ardında KASIT olmadığına artık inanmamız, Altınordu müsabakasındaki hakem(!) yönetimi ile mümkün değildir.

Şampiyonluk yolunda en kritik müsabakaların oynandığı dönem içerisinde, bütün spor otoritelerinin tereddütsüz hemfikir olduğu, aleyhimize gerçekleşen hakem hataları, ŞIDDETINI arttırarak devam etmektedir.

Sistematik olarak kulübümüzün puan kayıpları yaşamasına neden olan tüm kararları, kamuoyunun takdirine bırakıyor; tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz.

Ankaragücü herkese ve her şeye rağmen Şampiyon olacaktır."