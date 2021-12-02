TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Ankaragücü'ne 21 yıllık rövanşı almak için konuk olacak.

Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 15.00'te başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kupada önceki turda yine 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyen Nazilli, Ankaragücü'yle 21 yıl önce oynadığı maçı 7-0 gibi farklı skorla kaybetti.

O dönem yine Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederek yarı finale çıkan Nazilli Belediyespor, yarı finalde eşleştiği Ankaragücü'ne farklı yenilip havlu attı. Tarihinin en ağır yenilgilerinden birini Ankaragücü karşısında alan siyah-beyazlı ekip, bu kez şeytanın bacağını kırarak güçlü rakibini kupanın dışına itmek için mücadele edecek

2 Aralık Perşembe Türkiye Kupası maç programı

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor

14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon

15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor

17.00 Göztepe -Kahta 02 Spor

19.00 İttifak Holding Konyaspor -Silahtaroğlu Vanspor

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor