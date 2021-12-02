Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TFF 1. Lig ekibi Ankaragücü ile TFF 2. Lig'de mücadele eden Nazilli Belediyespor Türkiye Kupası 4. tur maçında karşı karşıya gelecek. Nazilli Belediyespor, Ankaragücü'ne 21 yıllık rövanşı almak için konuk olacak. Peki, Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Ankaragücü'ne 21 yıllık rövanşı almak için konuk olacak.
Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün saat 15.00'te başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Kupada önceki turda yine 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyen Nazilli, Ankaragücü'yle 21 yıl önce oynadığı maçı 7-0 gibi farklı skorla kaybetti.
O dönem yine Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederek yarı finale çıkan Nazilli Belediyespor, yarı finalde eşleştiği Ankaragücü'ne farklı yenilip havlu attı. Tarihinin en ağır yenilgilerinden birini Ankaragücü karşısında alan siyah-beyazlı ekip, bu kez şeytanın bacağını kırarak güçlü rakibini kupanın dışına itmek için mücadele edecek
2 Aralık Perşembe Türkiye Kupası maç programı
13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor
14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon
15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor
15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor
17.00 Göztepe -Kahta 02 Spor
19.00 İttifak Holding Konyaspor -Silahtaroğlu Vanspor
21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor