Ankaragücü - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. 18. haftanın açılış maçında Ankaragücü, Konyaspor'u konuk edecek. Ateş hattını yakından ilgilendiren maç Eryaman Stadı'nda oynanacak. Peki, Ankaragücü - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 18. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u ağırlayacak. Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan iki takımdan MKE Ankaragücü 12 puanla 17’nci, İttifak Holding Konyaspor ise 15 puanla 15’inci sırada yer alıyor.
ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇINDA SÜRPRİZ ORAN! OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA!
Ev sahibinde Orgill cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk takımda ise Ferhat sakat, Ali Turan cezalı. Ankaragücü transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamadı. Konya forvete Rogerio Thuram’ı aldı.
Ankaragücü - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan ikinci yarının açılış maçını, hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Ankaragücü - Konyaspor muhtemel 11'ler:
Ankaragücü: Korcan, Alihan, Kulusic, Pazdan, Pinto, Kitsou, Sedat, Faty, Cebrail, Canteros, İlhan
Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali,, Miya, Milosevic, Thuram