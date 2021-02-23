Ankaragücü ile Çaykur Rize 1 puanla yetindi

Süper Lig ’in 26. haftasında 4 maçtır yüzü gülmeyen Ankaragücü ile 5 karşılaşmadır galibiyete hasret Çaykur Rizespor karşılaştı. 3’te sol kanattan Samudio’nun ceza sahasına ortasında Donsah’ın yaptığı kafa vuruşuna Rize öne geçti: 0-1. 45+2’de Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta İbrahim Akdağ topu ceza sahasına gönderdi. Savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği topu Börven düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Gökhan ve Korcan...

51'de Endri Çekiçi’nin yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan Akkan, topu kornere tokatladı. 53'te Dokovic’in ceza sahasının dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu kornere gönderdi.

Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. Hikmet Karaman, Ankaragücü’ndeki 2. maçında da berabere kaldı. Marius Sumudica ise Rize’deki 5. maçında da kazanamadı, 2. beraberliğini aldı.