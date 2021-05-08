Fenerbahçe, Galatasaray'ın Beşiktaş'la kozlarını paylaştığı haftada düşme hattında yer alan Ankaragücü'ne konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Hikmet Karaman göreve geldikten sonra iç sahada oynadığı ilk 6 maçta 14 puan toplayan Ankaragücü, son 3 lig maçında ise hem içerde hem de dışarda sınıfta kaldı ve üst üste yenilgiler alarak düşme hattına saplandı kaldı. Korcan Çelikay, Torgeir Borven ve Furkan Beklevic sakat. İbrahim Akdağ'ın durumu maç saati netleşecek. Kalede Ricardo Friedrich olacak, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta sahalara dönen Atakan Çankaya da büyük bir aksilik olmazsa bu sefer ilk 11'de maça başlayacak. Takımın en formda ismi kuşkusuz Joseph Paintsil... Ganalı oyuncu forma giydiği son 4 maçta 4 gol attı ancak Ankaragücü bu maçların hiçbirini kazanamadı. İbrahim Akdağ yetişmezse orta alanda yük Daniel Lukasik ile Endri Çekiçi üzerinde olacak.

Emre Belözoğlu geldikten sonra yükselişe geçen Fenerbahçe, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği haftada şampiyonluk umutlarını taze tutmak için Ankara'da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Sarı lacivertli ekipte Mbwana Samatta bel ağrısı, Serdar Aziz arka adalesindeki problem ve Sinan Gümüş sırt ağrısı şikayetiyle deplasman kafilesinde yer almadı. Altay Bayındır, Diego Perotti, Sadık Çiftpınar ve Nazım Sangare sakatlıkları devam eden diğer isimler... Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun son maçlarda kurduğu düzeni ve kadroyu kolay kolay değiştirmesi beklenmiyor. Jose Sosa savunma önünde oynamaya devam edecek, en ileride de Enner Valencia izleyeceğiz. Kalabalık orta sahada İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş mutlaka olur, savunmanın sağında geçen hafta olduğu gibi Ozan Tufan görev yapar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ankaragücü'nün son 7 lig maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 5 maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasında oynanan son 5 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" oldu. (5 maç - 16 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %70'lik kesim Galatasaray'la Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği haftada Fenerbahçe'den Ankara deplasmanında galibiyet bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.