MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Son iki maçında toparlanan ve 4 puan toplayan Ankaragücü Erzurumspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. 8 maçlık kazanamama serisini geçen hafta Sivasspor karşısında bitiren Erzurumspor da seri yakalamak istiyor.

Ankaragücü - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ankaragücü - Erzurumspor muhtemel 11'ler...

Ankaragücü: Altay Bayındır, S. Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Scarione, Sedat Ağçay, Moke, Sacko, Boyd, Orgill

Erzurumspor: Sehiç, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Obertan, Edouk, Opseth

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde başkent ekibi, 24 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21 puanla 17. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Erzurum’da oynanan karşılaşma, MKE Ankaragücü’nün 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti.