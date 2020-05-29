Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Talebimiz vardı

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert’in düşünceleri şu şekilde: “Küme düşmenin kalkmasını talep ettik, TFF böyle bir karar verdi. Biz, 7 takım, ligler oynanmasın desek, bu lig oynanmazdı, kitlenirdi bu iş. TFF bir karar aldı, bu karara uyacağız. İnşallah kimsenin sağlığında bir sorun olmadan sağ salim oynarız ve bu ligi bitiririz.”