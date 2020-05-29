Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Talebimiz vardı
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, TFF tarafından alınan kararın ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Mert, "Küme düşmenin kalkmasını talep ettik, TFF böyle bir karar verdi, bu karara uyacağız" ifadelerini kullandı.
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert’in düşünceleri şu şekilde: “Küme düşmenin kalkmasını talep ettik, TFF böyle bir karar verdi. Biz, 7 takım, ligler oynanmasın desek, bu lig oynanmazdı, kitlenirdi bu iş. TFF bir karar aldı, bu karara uyacağız. İnşallah kimsenin sağlığında bir sorun olmadan sağ salim oynarız ve bu ligi bitiririz.”