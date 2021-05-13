Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Başkent ekibi, sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. Haftaya 7. sırada giren Akdeniz temsilcisi ise 4 maçlık 3 puan hasretine Ankara'da son vermeye çalışacak. Peki, Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi detaylar ve muhtemel 11'ler haberimizde.
Kasımpaşa mağlubiyetiyle ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü, sezona Alanyaspor maçıyla nokta koyuyor. 5 maçtır kaybeden ve 38 puanla 19. sırada bulunan Sarı Lacivertli ekip, Alanyaspor'u devirip sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. 4 maçtır kazanamayan ve 57 puanla 7. sırada bulunan Akdeniz ekibi ise kötü gidişata Başkent'te son vermek ve sezonu bulunduğu konumda noktalamayı amaçlıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Alanyaspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.
Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eryamam Stadı'nda oynanacak Ankaragücü - Alanyaspor maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. beIN Sports konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ankaragücü - Alanyaspor muhtemel 11'ler:
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Endri, Atakan, Saba, Paintsil, Alper, Badji
Alanyaspor: Marafona, Caulker, Fatih, Tzavellas, Berkan, Efkan, Kadzior, Tayfur, Efecan, Davidson, Mustafa
Ev sahibinde Börven, Korcan, Voca ve İbrahim, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise kart cezalısı Moubandje'nin yanı sıra sakatlıkları süren Babacar, Salih ile Ahmet, Başkent'te olmayacak isimler.