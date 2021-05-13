Kasımpaşa mağlubiyetiyle ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü, sezona Alanyaspor maçıyla nokta koyuyor. 5 maçtır kaybeden ve 38 puanla 19. sırada bulunan Sarı Lacivertli ekip, Alanyaspor'u devirip sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. 4 maçtır kazanamayan ve 57 puanla 7. sırada bulunan Akdeniz ekibi ise kötü gidişata Başkent'te son vermek ve sezonu bulunduğu konumda noktalamayı amaçlıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Alanyaspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryamam Stadı'nda oynanacak Ankaragücü - Alanyaspor maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. beIN Sports konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ankaragücü - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Endri, Atakan, Saba, Paintsil, Alper, Badji

Alanyaspor: Marafona, Caulker, Fatih, Tzavellas, Berkan, Efkan, Kadzior, Tayfur, Efecan, Davidson, Mustafa

Ev sahibinde Börven, Korcan, Voca ve İbrahim, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise kart cezalısı Moubandje'nin yanı sıra sakatlıkları süren Babacar, Salih ile Ahmet, Başkent'te olmayacak isimler.