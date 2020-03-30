Toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısının 2 Mart'ta 1 milyon 696 bin 595 iken, bu rakamın 27 Mart'ta 271 bin 782'ye düştüğü ifade edildi.

Öte yandan, EGO otobüsleri, Ankaray ve metro başta olmak üzere taksi ve dolmuşların istasyon ile duraklarının günlük dezenfekte edildiği kaydedildi.