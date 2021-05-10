Ankara Keçiörengücü sezonu Play-Off hattının dışında tamamladı

Play-Off için mücadele eden Keçiörengücü, herhangi bir iddiası kalmayan Bursaspor ile kozlarını paylaştı. Play-Off’a kalabilmek için rakibini devirip, Altınordu’nun takılmasını bekleyen Başkent ekibi, 33’te Soner Gönül ile öne geçti: 0-1. Konuk ekip, devrenin son anlarında, 45. dakikada Melik Derin’in kaydettiği gol ile farkı 2’ye çıkarıp, rahatladı: 0-2. İkinci yarıda ise Timsah, geri dönüş için hamleleri yaptı ama başaramadı.

2 puan geride kaldılar

Kalan sürede oyunu rölantiye alan Keçiörengücü, rakibine şans tanımadı, 85. dakikada Bilal Budak ise maçın skorunu belirledi: 0-3. Ancak Altınordu da Balıkesirspor deplasmanında kazanmasını bildi. Hal böyle olunca Başkent temsilcisinin Play-Off umutları suya düştü. 58 puan ile sezonu tamamlayan Keçiörengücü, Altınordu’nun 2 puan gerisinde kaldı.