Ankara Keçiörengücü, Kadir Ari ile anlaştı

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona evinde hazırlanan Uşakspor'da sözleşmesi biten Kadir Ari, TFF 1. Lig'e transfer oldu. Geçen sezon kırmızı-siyahlıların oynadığı 27 maçta forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Anara Keçiörengücü'yle anlaştı. Uşakspor, Kadir için veda mesajı yayınladı.

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz futbolcularından Kadir Ari ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbolcumuza kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, anlaşmış olduğu 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü Futbol Kulübü'nde kendisine başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.