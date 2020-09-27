Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 1-0 geriye düştüğü maçta ligin iddialı ekiplerinden Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup eden Uşakspor'da yüzler gülüyor. Sezonun ilk haftasında deplasmanda Ergene Velimeşespor'u yine 3-1'lik skorla dize getiren kırmızı-siyahlılar, ilk 2 haftada 6 puan toplayarak 2'nci sıraya yerleşti. Uşak temsilcisinde geçen hafta 2 gol kaydeden Mehmet Gürkan, Ankara Demirspor filelerini de sarsarak gol sayısını 3'e çıkardı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Uşakspor'un teknik direktörü Hasan Şimşir, önümüzdeki hafta Sancaktepe deplasmanında da kazanarak 3'te 3 yapmayı hedeflediklerini söyledi.

FUTBOL AŞKI YASAK TANIMADI

Uşakspor sevdalısı Enver Başakçıoğlu ve Nihat Kirman, dün oynanan Uşakspor-Ankara Demirspor maçını kiraladıkları vincin üzerinden takip etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyumlara seyirci alınmazken, iki futbolsever 90 dakikayı vinç üzerinden takip ederek ilginç görüntüler oluşturdu.