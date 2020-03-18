İtalyan ekibi AC Milan'ın efsane golcüsü ve şimdilerde Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü olarak görev yapan Andriy Shevchenko, dünyayı etkisi alan corona virüsü hakkında görüşlerini paylaştı.

İkinci evi Milano'da yaşanan duruma ve günlük yaşantısına ilişkin Gazzetta dello Sport'a konuşan Shevchenko, "Çok dikkatliyim. Golf oynuyorum, spor salonunda antrenman yapıyorum ama mümkün olduğunca temastan kaçınıyorum. Bu herkesin sağlığını korumak adına önemli. Lombardiya'da hasta bir arkadaşım var. Şimdi kendi başına nefes almaya başlasa da bu süreç zor oldu. Bana söylediklerini yapmaya çalışıyorum. Böyle bir dönemde kurallara her zamankinden daha fazla saygı duyulması gerektiğine inanıyorum" dedi.

EURO 2020'nin ertelenmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Shevchenko, "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Futbol insanlar için bir şölendir ve insanlar olmadan bu nasıl bir şölen olacak? UEFA, oyuncuların, taraftarların ve bu şöleni korumak adına en iyi çözümü seçti. İnsanları kendine çeken bir spor olarak futbolu uzaktan yaşamak zor. İtalyan Hükumeti iyi hareket etti. Gecikmelerden bahsedilebilir ama bana öyle geliyor ki olumlu bir farkındalık var" ifadelerini kullandı.

Yıllarca yaşadığı Milano'ya ilişkin de konuşan Ukraynalı efsane, "Milano, hastaneler anlamında oldukça iyi durumda. Deneyimlerimden biliyorum ki doktorlar ve hemşireler çok iyi ve yetkinler. İtalya bunun üstesinden gelecek. İtalya'yı çok seviyorum ve bu benim ikinci ülkem. Milano'yu ve İtalya'yı çok seviyorum. Kötü sürecin geçeceğinden hiç şüphem yok. İtalya sadece acil durumla karşılaşan ilk Avrupa ülkesi olma bedelini ödedi. İtalya zorluk yaşıyor ama oldukça inatçı ve güzel" dedi.