Andrija Gavrilovic: Anadolu Efes bizi cezalandırdı

Turkish Airlines EuroLeague’in 5. maç döneminde Anadolu Efes, sahasında Kızılyıldız'ı 85-70 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kızılyıldız Başantrenörü Andrija Gavrilovic, özellikle ilk çeyrekte savunmada sergiledikleri kötü performansın sonucunda karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Anadolu Efes’in son maçlarda çok iyi oynadığını aktaran Gavrilovic, "Anadolu Efes’i tebrik ediyorum. İyi oynadılar ve maçı kazandılar. Bugün kazanmak istedik, öne geçtiğimizde sürpriz yapmaya çalıştık. Üçüncü çeyrekte iyi bir reaksiyon verdik ancak olmadı. Özellikle ilk çeyrekte savunmada gösterdiğimiz kötü performansın neticesinde bizi cezalandırdırlar ve maçtan mağlup ayrıldık." değerlendirmesinde bulundu.