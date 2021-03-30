Andrey Vatutin: Mike James sorunu çözülemez bir noktaya geldi

VTB League’de UNICS Kazan ile oynanan maçta üç dakika sonra oyundan alınan James, ikinci yarıda ise hiç oynamamıştı. Koç Itoudis, maçın ardından yaptığı açıklamada James ile ilgili bir soruyu yanıtlamış fakat hiçbir şekilde detay vermemiş ve oyuncusunun ismini anmamış; kendi karakteri ile ilgili konuşmuştu.

Metaratings.ru’ya açıklamalarda bulunan Vatutin, şunları söyledi:

“Maalesef Mike James ile bir ortak nokta bulmak şimdilik mümkün gözükmüyor. Mike’ın CSKA‘daki ilk sezonu bize hiçbir zorluk yaşatmamıştı, o yüzden üç yıllık yeni kontrat imzalamıştık. Bu sezon kulüp, işbirliğini başarılı kılmak ve sonuç almak için mümkün olan her şeyi yaptı. Ortaya çıkan sorunlar çözülemiyor. Biz de işleri kendi elimize almaya karar verdik fakat takımda istikrarı oluşturma konusunda başarısız olduk.

Itoudis, deneyimli, bilgili ve takım kurma konusunda kendi bakış açısı olan bir koç. Ayrıca sonuçlara dair de sorumluluk alıyor. Teknik ekibe göre Mike’ın kadro dışı bırakılması kararı, takımın çıkarı için verildi ve her şeyin yolunda gideceğine inanıyoruz.

Aynı zamanda Mike’ı şeytanlaştırmaya da gerek yok. Harika bir basketbolcu ve birçok kez maçları almış, izleyicileri büyülemiş bir oyuncu. Fakat durum, çözümü olmayan bir ayrılık hâlini aldı. Maalesef bunu çözüme kavuşturmak mümkün değil. Çok üzücü tabii ama bunu kabullenip mucize beklememek daha doğru olur.” (Eurohoops)