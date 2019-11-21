Andreas Tatos'un sakatlığı keyifleri kaçırdı

Altay'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un kasığında ağrı hissetmesi keyifleri kaçırdı. Tecrübeli futbolcunun Akhisarspor deplasmanında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek.

21 Kasım 2019, Perşembe 18:48
- A +
Andreas Tatos'un sakatlığı keyifleri kaçırdı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un kasığında ağrı hissetmesi keyifleri kaçırdı. Son olarak iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında teknik direktör Sait Karafırtınalar tarafından kulübeye çekilen ve ikinci yarıda oyuna giren tecrübeli futbolcunun Akhisarspor deplasmanında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek.

Siyah-beyazlı takımın kilit oyuncularından biri olan Tatos, teknik patron Karafırtınalar'ın önemli kozlarından biri. Bu arada İzmir ekibinde ligde forma şansı bulamayan sağ bek Yasin de adalesinden sakatlandı. Yasin'in kadroda yer almayacağı öğrenildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...