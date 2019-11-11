Andone’nin sakatlığı sonrası gözler Falcao’da!

Galatasaray’a kötü haber... 1.5 aydır takımdan uzak olan Falcao’nun yokluğunda Galatasaray’ın tek forveti konumundaki Florin Andone de sakatlandı.

Gaziantep maçının henüz başında dizinden problem yaşayan Rumen forvetin, yapılan ilk tetkiklerinde çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Dizi hâlâ şiş olan Andone’nin kesin durumu bugün netlik kazanacak. Ancak ilk değerlendirmelere göre başarılı futbolcunun kesin olarak ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

Andone’de yaşanan bu gelişme teknik heyetin moralini bozarken, gözler artık tamamen Radamel Falcao’ya geçirdi. İspanya’daki tedavisini tamamlamak üzere olan Falcao’nun hafta içinde takıma katılması ve idmanlarda yer alması bekleniyor.

Babel ve Adem Büyük...

Sağlık ekibi, Falcao’yu bir an önce oynayacak duruma getirmeye çalışacak. Aksi durumda Galatasaray, iki forvetin yoksun olarak mevcut kadrodan çözüm bulmaya çalışacak. Eğer Falcao da Başakşehir maçına yetişmezse bu bölgede Babel veya Adem Büyük görev yapabilir.

Metin Karabaş