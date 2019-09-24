Andone Yeni Malatya maçındaki penaltı pozisyonu hakkında konuştu

Galatasaray, Yeni Malatya deplasmanında maçı 1-0 önde götürürken, mücadelenin en kritik pozisyonlarından birini Andone yaşadı. Rumen golcü, ceza sahasında Yeni Malatya kalecisi Farnolle’nin müdahalesine rağmen düşmeyip topa yetişmeye çalışınca, araya giren rakip savunma pozisyonu uzaklaştırmıştı. Tüm otoriteler, pozisyonun penaltı olduğu yönünde fikir birliğine vardı. Ancak ağır basan yorum, böyle bir kural olmamasına rağmen, Andone düşmediği için kararın bu yönde verildiği, Rumen yıldızın kendisini yere bırakması halinde hem kırmızı kart hem de penaltı kararı çıkabileceği yönündeydi.

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‘İlk golümü atmak istedim’

Her şeye rağmen etik duruşuyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Florin Andone, o pozisyonla ilgili ilk kez konuştu. Farnolle’nin müdahalesine rağmen, yere atlamayı aklının ucundan bile geçirmediğini belirten Andone, “O an tek düşüncem yeni takımımla ilk golümü atmaktı. Boşta kalınca topa yetişeceğime inandım ve bu nedenle düşmedim. Kazanamadığımız için çok üzgünüm. Ama yeni takımımla ilk maçına çıkmak benim için gurur kaynağıydı” ifadelerini kullandı.

Metin Karabaş