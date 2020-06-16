Çaykur Rizespor maçında ciddi şekilde sakatlanan Rumen golcü Florin Andone, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Galatasaray'a veda etti. Kiralık olarak Brighton takımından sezon başında gelen Andone, son sakatlığını ardından uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Florin Andone Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Tüm destek mesajları için teşekkür ediyorum. Benim için sezon bitti. İki ağır sakatlık yaşadım. Galatasaray gibi harika bir kulübe gelirken hedeflerime ulaşamadığım için çok üzgünüm. Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım. Özür dilerim. Her şeye rağmen ayrıcalıklı Galatasaray formasını giymek harika. Dünyanın en iyi taraftarları olan Galatasaray taraftarlarına sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.