Andone: Büyük takımların bahanesi olmaz

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Galatasaray, 23'te Seri ile öne geçmesine rağmen Malatyaspor 89'da Guilherme ile bulduğu gol sonucunda beraberliği yakaladı. Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında uzatma dakikalarında yediği gollerle sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu kez de 89'da yediği gol sonucunda 2 puanı Malatya'da bıraktı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın yeni transferlerinden Andone önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Rumen futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Öncelikle Galatasaray formasıyla ilk maçıma çıktığım için çok mutluyum ama maçın sonucu için mutlu değilim. Bugün elimden geleni yaptım, ileride daha iyi olacağına inanıyorum.

"Büyük takımların bahanesi olmaz, ikinci golü atsaydık farklı olacaktı. Ancak dünyanın sonu değil. Pozitif olmalıyız, başımızı kaldırıp yeniden galibiyetlere başlamamız lazım."