Anderson Talisca yasağa takıldı! Büyük şok...

Kariyerini Guangzhou Evergrande'de sürdüren Anderson Talisca'nın Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nı aradığı ve corona virüs salgını nedeniyle Çin'de kalmak istemediği gelen haberler arasındaydı. Brezilyalı futbolcu, maddi açıdan tüm fedakârlıkları yaparak, Kara Kartal'a dönmek istediği ifade edilmişti. Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgını nedeniyle Çin'e dönmek istemeyen Brezilyalı yıldız, Futboldan ve Transferden Sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nı aramıştı. Şu anda Çin ekibi Guanhzhou Evergrande'de forma giyen Sambacı, Kara Kartal'a dönmek istediğini bildirirken, maddi açıdan da ne gerekiyorsa yapacağını söylemişti.

Çin'e dönemiyor

Çin, Wuhan kentinde meydana gelen ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınını yaklaşık 3 ayda atlatmış ve geçtiğimiz günlerde karantina kararlarını kaldırmıştı. Ancak sınırları dışarıya hala kapalı olan Uzakdoğu ülkesi, pandemi nedeniyle girişlere izin vermiyor. Çin Ligi'nde forma giyen bir diğer yıldızlar Oscar ve Hulk'un ise sınırların kapatılmasına dakikalar kala charter bir uçuşla giderek giriş yaptıkları belirtiliyor.

Skorer'de yer alan habere göre Talisca "Umarım Evergrande benim için en kısa sürede özel vize alabilir, ben de bir an önce dönerim" dedi. Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı genelge bunu imkansız kıldı. Çin'de sadece ekonomi, bilim ve teknolojiye önemli katkısı olan yabancılar, özel vizeye tabi bulunuyor ve futbolcu bu kapsama girmediği için kulübü bir şey yapamıyor. 28 Mart'ta süresiz olarak başlatılan uygulamanın ne zaman sona ereceği bilinmediği için Talisca'nın da ne zaman tekrar Çin'e gidebileceği belirsizliğini koruyor.

Memleketi Bahia'da bulunan Talisca, buradaki evini bir spor merkezine çevirdi. Futbol oynayabileceği bir saha ve büyükçe bir fitness salonu kurdu. Alanında uzman profesyonel isimlerle anlaşarak, onların direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Talisca, kondisyoner, fizyoterapist, doktor ve beslenme uzmanından oluşan bir ekibi evinde görevlendirdi. Evinde özel hocalarla günlük idmanlarını geçekleştirerek, tekrar futbolun başladığı güne formda girmeyi hedefliyor.

'Ailemle olmak harika, tatil çok uzadı'

Talisca teselliyi ailesinin yanında olmakla buluyor. Bir yandan Guangzhou Evergrande teknik direktörü Fabio Cannavaro ile de görüşerek kendisine bilgi veren 26 yaşındaki futbolcu "Ailemle birlikte olmak çok harika bir şey. Brezilya'da ailem ve yakınlarımla birlikte vakit geçiriyorum. Bu çok uzun bir tatil süresi oldu. Hocalarım burada elinden geleni yapıyor ve beni en üst formda tutmaya gayret ediyorlar" diyerek gündelik rutinlerini anlatıyor.



