Karşılaşmaya Real Madrid daha iyi başladı. Savunmada temposunu arttırarak rakibine isabetli üç sayılık basketlerle karşılık veren Anadolu Efes, Simon’un basketiyle 7. dakikada öne geçti: 15-14. Çeyreğin son anlarında üstünlük sık sık el değiştirdi. Pota altını Tavares’e karşı iyi savunan Anadolu Efes, birinci periyodu 20-18 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe Anadolu Efes, oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Anadolu Efes, 18. dakikayı 41-39 önde geçti. Lacivert-Beyazlılar, soyunma odasına da 44-40 üstün girdi.

Final periyodunda coştular!

İkinci yarıya Simon ve Sertaç Şanlı’nın üçlükleriyle giren Anadolu Efes, maçta ilk kez farkı çift hanelere çıkardı: 50-40. Real Madrid’e boyalı alandan kaydettiği basketlerle yanıt veren ev sahibi takım, son çeyreğe 64-50 önde gitti. Final periyoduna da Anadolu Efes etkili başladı. Anadolu Efes, karşılaşmayı 90-63 kazandı. 5 maçlık seride toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın adını Dörtlü Final’e yazdıracağı serinin ikinci maçı yarın yine Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.