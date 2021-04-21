Anadolu Efes'ten Real Madrid'e farklı tarife
Euroleague Play-Off serisine Anadolu Efes bomba gibi başladı. Çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanol ekibi Real Madrid’i 27 sayı farkla deviren temsilcimizde yarın oynanacak 2. karşılaşma öncesinde moraller tavan yaptı.
Karşılaşmaya Real Madrid daha iyi başladı. Savunmada temposunu arttırarak rakibine isabetli üç sayılık basketlerle karşılık veren Anadolu Efes, Simon’un basketiyle 7. dakikada öne geçti: 15-14. Çeyreğin son anlarında üstünlük sık sık el değiştirdi. Pota altını Tavares’e karşı iyi savunan Anadolu Efes, birinci periyodu 20-18 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe Anadolu Efes, oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Anadolu Efes, 18. dakikayı 41-39 önde geçti. Lacivert-Beyazlılar, soyunma odasına da 44-40 üstün girdi.
Final periyodunda coştular!
İkinci yarıya Simon ve Sertaç Şanlı’nın üçlükleriyle giren Anadolu Efes, maçta ilk kez farkı çift hanelere çıkardı: 50-40. Real Madrid’e boyalı alandan kaydettiği basketlerle yanıt veren ev sahibi takım, son çeyreğe 64-50 önde gitti. Final periyoduna da Anadolu Efes etkili başladı. Anadolu Efes, karşılaşmayı 90-63 kazandı. 5 maçlık seride toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın adını Dörtlü Final’e yazdıracağı serinin ikinci maçı yarın yine Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.