Turkish Airlines EuroLeague’e sahasında İspanya’nın Barcelona ekibine 74-64 yenilerek başlayan Anadolu Efes, geçtiğimiz hafta Almanya’nın ALBA Berlin takımını 106-105 yenmeyi başardı.

Valencia Basket ise ilk iki maçında Rusya’nın CSKA Moskova ve Yunanistan’ın Olympiacos takımlarına mağlup oldu.

Ligde ikinci haftanın ardından Anadolu Efes, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12’nci, Valencia Basket ise 2 yenilgiyle son sırada yer alıyor.

Avrupa arenasındaki 661. maçına çıkacak Lacivert-Beyazlılar, bugüne kadar oynadığı 660 karşılaşmada 365 galibiyet ve 295 yenilgi yaşadı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague’de ise 413. maçını yapacak Anadolu Efes, geride kalan 412 karşılaşmada 208 galibiyet ve 204 yenilgi aldı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Valencia Basket maçında özellikle hücumda kontrollü olmaları gerektiğine dikkati çekti. Valencia Basket’in çok geniş bir kadroya sahip olduğunu aktaran Ataman, “Her maçta farklı oyuncular skorda etkili olabiliyor. Hızlı hücumu ve dış atışları oldukça tehlikeli bir takım. Pota altında Dublijevic, Tobey ve Motum farklı özellikleri olan skorer oyuncular. Bizim bu maçı kazanmamız için hücumda kontrollü olmamız ve etkili birebir savunma yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.