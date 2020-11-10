Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'e yıldız oyuncusu Shane Larkin'den iyi haber geldi. Larkin, bugün yapılan antrenmanda takımla çalışmalara başladı.

30 Ekim'deki Olympiacos maçıyla bu sezon ilk kez sahaya çıkan Larkin, sonrasında yeniden sakatlanarak takımını yalnız bırakmıştı. Anadolu Efes, EuroLeague'in 8. maç döneminde bu kez Panathinaikos ile karşılaşmak adına yeniden Yunanistan deplasmanına gitmeye hazırlanırken Larkin de takım çalışmalarına katıldı.

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 13 Kasım Cuma günü deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.