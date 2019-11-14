Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında bugün Rusya temsilcisi Zenit’i ağırlayacak. Efes, 2019-2020’de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Lacivert- Beyazlılar iç sahada, Barcelona yenilgisi dışında, Alba Berlin Real Madrid ve Kızılyıldız’ı mağlup etmeyi başardı. Zenit ise yaptığı 7 müsabakanın sadece 2’sini kazanabildi.

Anadolu Efes - Zenit maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Zenit’in Olympiakos ve Zalgiris’i deplasmanda yendiğini hatırlatan coach Ergin Ataman, “Özellikle pota altında Gustavo Ayon ve Will Thomas çok etkili. Ayrıca Austin Hollins de çok önemli bir skorer. Bu maçı kazanmak için pota altında mutlaka etkili savunma yapıp tempolu basketbolumuzu taraftarımızın da her zamanki motivasyonu ile birleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA 666. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 666. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 665 müsabakada 369 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 418. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 417 maçta 212 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes ile Zenit, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİK BİLGİSİ

Anadolu Efes, Euroleague’de 81.42 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Rus ekibi de 72.7'lik sayı ortalamasıyla oynuyor. Lacivert-beyazlılarda en skorer oyuncu 18.7’lik sayı ortalamayla Shane Larkin olurken, Zenit’te ise Mateusz Ponitka 10.7’lik sayı ortalamasıyla takımını sırtlıyor.