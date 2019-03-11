Anadolu Efes, Türk Telekom'u 3. çeyrek performansıyla geçti: 76-84

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 21. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom’u üçüncü çeyrekteki etkili performansıyla 84-76 yendi.

11 Mart 2019, Pazartesi 23:10
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Anadolu Efes, Türk Telekom'u 3. çeyrek performansıyla geçti: 76-84

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 21. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom’u 84-76 yendi.

Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini elde ederken, Türk Telekom 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi ise 28 sayıyla Anadolu Efes’ten Brock Motum oldu.

Mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi Türk Telekom, 19-18 önde geçerken soyunma odasına 36-36’lık eşitlikle gidildi.

Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koydu. Bu periyotta hücum ve savunmada daha iyi performans sergileyen konuk takım, son çeyreğe 63-49’luk skor avantajıyla girdi.

Dördüncü periyotta skor üstünlüğünü korumasını bilen Anadolu Efes, müsabakadan 84-76 galip ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Türk Telekom: 76 - Anadolu Efes: 84

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Özge Şentürk

Türk Telekom: Landesberg 20, Yunus Emre Sonsırma 1, Gabriel 12, Campbell 5, Stimac 22, Redding 14, Ender Arslan 2, Metin Türen, Kaya Peker, Polat Kaya, Nusret Yıldırım

Anadolu Efes: Beaubois 8, Doğuş Balbay 7, Motum 28, Anderson 3, Dunston 8, Micic 15, Yiğitcan Saybir, Metecan Birsen 5, Sertaç Şanlı 10

1. Periyot: 19-18

Devre: 36-36

3. Periyot: 49-63

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