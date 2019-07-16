Anadolu Efes Spor Kulübü’nden taraftarlarını mutlu eden kampanya

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Education First iş birliği ile resmi Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği kampanya, Anadolu Efes Fan Club üyelerinden yoğun ilgi gördü. Beş gün süren kampanyaya çok sayıda Fan Club üyesi katıldı.

Fan Clublıların mesajları, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün belirlediği jüri tarafından kampanyanın ana fikrine uygunluk, yaratıcılık, kompozisyon ve özgünlük unsurlarına göre değerlendirildi.

Kampanyanın kazananı ise Anadolu Efes oyuncuları için Instagram’da bir arkadaşını etiketleyerek en güzel mesajı yazan Başak Akın oldu.

Seçenekler arasında New York, Washington D.C., Londra, Oxford, Dublin gibi lokasyonlar yer alıyor

Başak Akın, bir lokasyon seçerek 30 Eylül 2019’a kadar Education First’ün bir haftalık dil eğitiminden yararlanabilecek. Başak Akın’ın lokasyon seçenekleri ise Amerika Birleşik Devletleri’nden New York, Washington D.C, Boston, San Francisco ya da Santa Barbara; İngiltere’den Londra, Brighton ya da Oxford ve İrlanda’dan Dublin olacak.

Kampanya kapsamında Başak Akın’ın bir haftalık eğitim ücreti, konaklaması, kitap ücreti, kayıt ücreti, seçilen lokasyon için vize danışmanlığı ve iptal sigortası karşılanacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü, iş birliği yaptığı markalar ile birlikte Fan Club üyelerini mutlu eden kampanyaları hayata geçirmeye devam edecek.



