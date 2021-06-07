ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 93-66 yendi ve şampiyon oldu. Seriyi 3-0'a getiren Anadolu Efes böylece mutlu sona ulaştı. Efes, sahasında oynadığı ilk 2 maçı 111-71 ve 95-73 kazanmıştı

Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

15.kez şampiyon Anadolu Efes

Geçen sezon lig tamamlanamazken 2018-19 sezonunda yine Anadolu Efes şampiyon olmuştu. Anadolu Efes böylece 15. kez şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes daha önce 1978-79, 1982-83, 1983-84, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2008-09, 2018-19 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı

Beaubois 30 sayı attı

Beaubois 30 sayı ile maçın yıldızı olurken Buğrahan Tuncer ise 13 sayı - 7 asist ile maçın bir başka önemli oyuncusu oldu. Fenerbahçe Beko'da ise Nando de Colo 19 sayı ile oynadı





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SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen

FENERBAHÇE BEKO: De Colo 19, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu 9, Barthel 5, Vesely 7, Perez 10, Ahmet Düverioğlu 2, Kenan Sipahi 6, Berkay Candan, Yiğit Onan

ANADOLU EFES: Micic 11, Buğrahan Tuncer 13, Beaubois 30, Moerman 4, Sertaç Şanlı 8, Larkin, Singleton 9, Doğuş Balbay 4, Dunston 7, Tolga Geçim 1, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi

1’İNCİ PERİYOT: 25-21

İLK YARI: 32-44

3’ÜNCÜ PERİYOT: 47-72

Maçtan dakikalar

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 11-16 (4.57 kala)

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 16-19 (3.54 kala)

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 23-19 (2.02 kala)

Shane Larkin ilk çeyrek sonunda sakatlandı ve maça dönemedi

İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 25-21

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 31-28 (5.28 kala)

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 31-33 (3.39 kala)

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 31-37 (2.20 kala)

İLK YARI SONUCU | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 32-44





Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 33-54 (7.02 kala)

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 39-62 (4.08 kala)

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 44-64 (2.09 kala)

3 .ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 47-72

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 55-72 (8.14 kala)

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 59-74 (5.33 kala)

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 62-81 (3.00 kala)

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 66-93