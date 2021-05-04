Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off 5. ve son maçında Real Madrid'i konuk edecek. Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk iki maçında Real Madrid’i 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçti. İspanyol temsilcisi sonraki iki mücadeleden 80-76 ve 82-76 galip ayrılarak seride durumu 2-2’ye getirdi. Ergin Ataman'ın öğrencileri, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde adını Final Four’a yazdıracak. Kritik maç öncesi konuşan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, kazanarak kupa yolundaki yürüyüşlerinin devam edeceğini belirtti.

Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat 19:45’te başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Efes'in Avrupa arenasındaki 725. maçı

Avrupa arenasındaki 725. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 724 karşılaşmada 412 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 477. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 476 karşılaşmada 255 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.

Üstünlük Real Madrid'de

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 38 kez karşılaşırken, temsilcimiz 12 galibiyet ve 26 mağlubiyet elde etti. 2 ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 2 maçta takımımız 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de 2 takım arasında oynanan 36 karşılaşmada Efes, 11 galibiyet ve 25 mağlubiyet elde etti.

Real Madrid maçı öncesi Ergin Ataman: Kazanacağız!

2-2 olan serinin kazananını belirleyecek maç öncesi Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu. Real Madrid karşısında kazanarak kupa yolundaki yürüyüşlerini sürdüreceklerini belirten Ataman, "Müthiş bir seri oynuyoruz. Bazen çok keyif aldık, bazen de son anlarda yıkıldık ama üç sezondur oynadığımız basketbol ile bu hikayeyi tamamlamayı hak ediyoruz. Hiçbir büyük başarı kolay yollarla elde edilmiyor, Real Madrid takımına ve Pablo Laso’ya çok saygı duyuyoruz ancak biz de kendimize güveniyoruz. Kazanacağız ve kupa yolundaki yürüyüşümüz devam edecek" dedi.

Chris Singleton: Şüphesiz sezonun en önemli maçı

Anadolu Efes'in yıldızlarından Chris Singleton, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sezonun en önemli karşılaşmasına çıkacaklarını belirten Singleton, "Şüphesiz sezonun en önemli maçı... Bu noktaya gelmek için tüm yıl boyunca çalıştık. Bir galibiyet, bizi sezon başladığından beri olmak istediğimiz yere götürecek. Zorlu bir mücadele olacak. Onlar bizim nasıl oynadığımızı biliyorlar ve biz de onların nasıl oynadıklarını biliyoruz. Sahada tüm gücünü ortaya koyan takım kupaya bir adım daha yaklaşacak" ifadelerini kullandı.