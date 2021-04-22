Turkish Airlines EuroLeague Final-Four yolunda emin adımlarla ilerleyen Anadolu Efes, Real Madrid'le eşleştiği Play-Off'ta serinin ikinci maçını bugün oynayacak. Sinan Erdem'deki ilk maçı 27 sayı farkla 90-63 kazanıp, 1-0 öne geçen Lacivert-Beyazlılar bir kez daha İspanyol ekibini sahasında ağırlayacak. 3 galibiyet alanın Final-Four bileti alacağı seride temsilcimiz maçı da kazanması durumunda, deplasmana taşınacak seriye 2-0 üstünlükle gitmiş olacak.

Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Avrupa arenasındaki 722. maç

Avrupa arenasındaki 722. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 721 karşılaşmada 411 galibiyet ve 310 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 474. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 473 karşılaşmada 254 galibiyet ve 219 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 35 kez karşılaşırken, temsilcimiz 11 galibiyet ve 24 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 2 maçta Efes, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 33 karşılaşmada Efes, 10 galibiyet ve 23 mağlubiyet elde etti.