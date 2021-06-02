ING Basketbol Süper Ligi’nde final heyecanı başlıyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun karşı karşıya geleceği Play-Off final serisinde ilk maç Sinan Erdem'de oynanacak. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü 19.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda, 3. karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Haziran Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat 17:00’de başlayacak ve Tivibuspor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İki takım arasında normal sezonda oynanan iki karşılaşmayı Anadolu Efes galip bitirdi.

Anadolu Efes finale nasıl geldi?

ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep’i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex’i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe finale nasıl geldi?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 22 galibiyet ve 8 yenilgiyle ikinci sırada bitirdi. Sarı Lacivertli ekip, play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen’i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka’yı geçerek adını finale yazdırdı.