ING Basketbol Süper Ligi Play-Off finalinin üçüncü maçında dün akşam Fenerbahçe Beko'yu yenerek seride durumu 3-0'a getirip şampiyon olan Anadolu Efes, EuroLeague kupası ile birlikte tam kadro Anıtkabir'e geldi. Lacivert-beyazlılar Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Başantrenör Ergin Ataman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Ataman, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, şunları kaydetti:

"Dün maçlarımız bitti ve bugün sabah erkenden yola çıkıp EuroLeague kupasını Ata'mıza, Anıtkabir'e getirdik. Bunun için büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Bugün tam kadro buradaydık. Sporcularımız arasında yabancılar da var. Çoğu ilk kez Anıtkabir'e geldi ve çok etkilendiler. Türkiye'ye böylesine anlamı bir kupayı getirdiğimiz için gururluyuz. Ben bugüne kadar Avrupa'daki diğer 3 büyük kupayı kazanmıştım. En büyük kupa EuroLeague eksikti. Bunu da başardım ve benim için büyük bir mutluluk. Son 3 sezondur Avrupa'da en iyi basketbolu oynayan ve en çok maç kazanan takım durumundayız. Burada bir öykü, hikaye var. Geçen sene yarım kalan bir hikaye vardı ve bunu tamamladık. Cumhurbaşkanımız yoğun program çerçevesinde bizi cumartesi İstanbul'da kabul edecek. Kendisi maç biter bitmez beni arayan ilk kişiydi. Buradan tekrar kendisine teşekkür ederim. Daha sonra birçok yabancı oyuncumuz var; hepsi ülkelerine dönmek için sabırsızlanıyor. Ardından da yeni sezonun hazırlıklarına başlayacağız."

DHA