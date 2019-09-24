Geçen sezon önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Anadolu Efes coach'u Ergin Ataman şöyle konuştu:

Bu sezon da aynı hedeflerle yola çıkacağız. Rakipler çok güçlü. 12-13 çok güçlü takım var ve büyük bir mücadele söz konusu olacak. Milli takımlarda çok oyuncu olması, Moerman ve Larkin’in sakatlığı, Singleton’ın takıma 1 hafta önce katılması nedeniyle tam olarak hazır olduğumuzu söyleyemem ama Euroleague’in başlaması, taraftarın da burayı doldurmasıyla hazır olacağımızı düşünüyorum. Benzer başarıyı tekrar etmek istiyoruz. Bunu yakalayabilirsek kupaya uzanmak istiyoruz. Olay artık sadece kazanmak ya da kaybetmek değil. Anadolu Efes’in Avrupa’da söz sahibi olan, saygı gören bir basketbol takımı var. Biz de bununla gurur duyuyoruz ve Türk basketbolunu en iyi şekilde her yerde temsil etmeye devam edeceğiz.”



