Anadolu Efes - Buducnost (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile karşılaşıyor. EuroLeague'de oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Karadağ ekibi ise puan cetvelinde 15. durumda bulunuyor.

Avrupa arenasındaki 634. maçına çıkacak lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 348 galibiyet alırken, 285 kez de mağlup oldu.

İLK ÇEYREK SONUCU: 29-20

İLK YARI SONUCU: 49-41

İki takım da maça hücumda iyi başlarken Simon ve Beaubois ile etkili olan temsilcimiz 6:39 kala 15-8'lik üstünlüğü yakaladı. İlk 5 dakikalık bölümü de 17-11 üstün geçen Anadolu Efes, ilk çeyreği de 29-20 önde tamamlamayı başardı.

İkinci çeyreğe Earl Clark ile etkili başlayan Buducnost, farkı azalttı ve ilk 5 dakikalık bölüm 34-29 geçildi. Beaubois ve Simon ile tekrar etkili olmayı başaran temsilcimiz, son 2 dakikaya girilirken skoru 44-34'e getirdi. Temsilcimiz, ilk yarıyı da 49-41 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Buducnost, ilk 3 dakika geçilirken skoru 55-49 yaptı. Fransız oyuncuları Beaubois ve Moerman'ı tekrar devreye sokan temsilcimiz, farkı arttırarak 4:53 kala skoru 64-53'e getirdi.

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Micic ödülünü aldı

Anadolu Efes'te Kasım ayının MVP'si olmayı başaran Vasilije Micic, ödülünü Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'dan aldı.

Anadolu Efes - Buducnost VOLI maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports 4 kanalından yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Avrupa arenasındaki 634. maçına çıkacak olan takımımız, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 633 karşılaşmada 348 galibiyet ve 285 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,0) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 386. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 385 karşılaşmada 191 galibiyet ve 194 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 49,6) elde etti.

Turkish Airlines EuroLeague’de ilk kez karşı karşıya gelecek olan Anadolu Efes ile Buducnost Voli Podgorica arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada takımlar birbirlerini birer kez mağlup etti.

Turkish Airlines EuroLeague’in 12. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan’ın Olympiacos takımına deplasmanda 81-88 mağlup olmuş, Buducnost Voli Podgorica ise İspanya’nın Herbalife Gran Canaria takımına deplasmanda 95-85 yenilmişti. Euroleague’de 12. haftanın ardından Anadolu Efes sekiz galibiyet ve dört mağlubiyet ile dördüncü sırada, Buducnost Voli Podgorica ise üç galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor.