Anadolu Efes - Barcelona maçı şifresiz hangi kanalda, saat kaçta?

Turkish Airlines EuroLeague’de geçen sezon final oynayan Anadolu Efes, 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında bugün İspanya’nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Turkish Airlines EuroLeague’in finalinde CSKA Moskova’ya 91-83 mağlup olan Lacivert-Beyazlılar, Barcelona’yı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. İki takım geçen sezon son olarak çeyrek finalde karşı karşıya gelmiş, Anadolu Efes rakibine 5 maç sonunda 3-2 üstünlük sağlayarak adını Final Four'a yazdırmıştı.

Kadrosunu büyük ölçüde koruyan Anadolu Efes; Barcelona’dan Chris Singleton, CSKA Moskova’dan Alec Peters ve Banvit’ten Tolga Geçim’i transfer etti. Barcelona ise kadrosuna önemli isimleri kattı.

Anadolu Efes - Barcelona maçı hangi kanalda?

Bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.30’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS Haber ekranlarından naklen izleyeci ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Avrupa’nın en pahalı oyuncusu Barça’da

İspanyol ekibi; Brandon Davies, Cory Higgins, Malcolm Delaney ve Nikola Mirotic gibi kariyerli oyuncularla şampiyonluk favorileri arasında zorlu bir rakip olarak yerini aldı. Barça, NBA takımı Milwaukee Bucks’tan transfer ettiği Karadağ asıllı İspanyol forvet Mirotic’le rekor bir sözleşme yaptı. 6 yıl için 79 milyon dolarlık imzayla Mirotic, Avrupa tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Pempe top sahada

Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes’in ev sahibi olduğu ilk Avrupa karşılaşmasında yapılan Pembe Top Sahada Projesi’nin 6.’sı iki takım arasındaki karşılaşmada yapılacak. Lacivert-Beyazlı kulüp ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle devam eden proje kapsamında maçın hava atışı, projenin gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Bensu Soral tarafından Pembe Top ile gerçekleştirilecek.