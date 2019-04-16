Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 652. maçına çıkacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın İspanya’nın Barcelona Lassa takımıyla karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, Barcelona Lassa müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 652. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 651 karşılaşmada 360 galibiyet ve 291 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi’nde ise 404. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda oynadığı 403 karşılaşmada 203 galibiyet ve 200 yenilgi gördü.

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa, Avrupa kupalarında bugüne kadar 26 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 9 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta Anadolu Efes 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı.

THY Avrupa Ligi’nde iki takım arasında oynanan 14 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 5, İspanya temsilcisi ise 9 galibiyet elde etti.

AA