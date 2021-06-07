Anadolu Efes 15. şampiyonluğunu elde etti!

ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko’yu 93-66 yenen Anadolu Efes, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig ’de üst üste 2, toplamda ise 15. şampiyonluğunu elde etti.

Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını elinde bulunduran Anadolu Efes, 1979, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009 ve 2019’un ardından 2021’de de kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Beko’ya üç maçta da fark attı

Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko’yu 3 maçta da farklı skorlarla mağlup etti. İlk maçta Fenerbahçe’yi 111-71 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci müsabakada da sahadan 95-73 galip ayrıldı. Anadolu Efes, serinin son mücadelesinde Fenerbahçe’ye 93-66 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko ikincilikle yetindi

Basketbol Süper Ligi final serisini Anadolu Efes’e 3-0 kaybeden Fenerbahçe Beko, ikincilikle yetindi. Ligde 9 şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertli takım, 10. kez sezonu ikinci tamamladı.







