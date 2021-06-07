MENÜ

Ampute Futbol Süper Ligi’nde 3. gün maçları oynandı

Ampute Futbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonu bugün oynanan 3. gün maçlarıyla devam etti.

07 Haziran 2021, Pazartesi 22:18 Son Güncelleme:
- A +
Ampute Futbol Süper Ligi’nde 3. gün maçları oynandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde 6 karşılaşma yapıldı.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Konya Engelliler Gücü-Şişli Yeditepe Engelliler: 0-2

İzmir BBSK-Pendik Engelliler: 1-1

Anadolu Erciyes Engelliler-Etimesgut Belediye Ampute: 0-12

Trabzon Ortahisar Belde-TSK Reh. Merkezi Engelliler: 1-1

Esengücü Engelliler-Şahinbey BBGSK: 0-8

Bursa Ampute-Malatya BBSK: 0-5

Lig, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...