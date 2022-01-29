Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady, emeklilik kararı aldı

NFL ekibi Tampa Bay Buccaneers'te oynayan ve Amerikan futbolu tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen Tom Brady, emeklilik kararı aldı. 44 yaşındaki efsane oyuncu, başarılarla dolu 22 sezonluk kariyerine son noktayı koyuyor.

ESPN'de yer alan habere göre 44 yaşındaki efsane oyuncu, emeklilik kararı aldı. Brady'nin emekli olma kararının aile ve sağlık dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayandığı iddia ediliyor.

22 sezonluk kariyerinde birçok başarılara imza atan Brady, 7 kez Super Bowl zaferi yaşadı. Başarılı oyuncu 5 kez de Super Bowl'da MVP (En değerli oyuncu) olmayı başardı.

Çoğu kişi tarafından Amerikan futbolunda tüm zamanların en iyisi olarak gösterilen oyuncu, 2000 yılında New England Patriots'ta kariyerine başlamıştı ve en son Tampa Bay Buccaneers'te forma giyiyordu.







