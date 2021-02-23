Amerikan futbolu, başta Amerika ve Avustralya olmak üzere birçok ülkede severek takip edilen sporlardan birisi olmaktadır. Yazımızın devamında Amerikan futbolu terimlerinden birisi olan Line of scrimmage açıklamasın bulabilirsiniz.

Amerikan futbolunda line of scrimmage nedir?

Line of scrimmage gerçekten çizili olmayan bir çizgidir. Türkçe anlamı ise oyun çizgisi olmaktadır. line of scrimmage oyunun bittiği ve varsa hakemlerin verdikleri cezaya göre belirlenmektedir. Diğer bir yandan bu çizgi spikerler ve taraftarlar tarafından tüm tarafsız alan oyun çizgisi olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu yanlış bir tabir olmaktadır.

Line of scrimmage ne demek?

Oyun çizgileri saha sonunda bulunan çizgilere paralel olmaktadır. Bu çizginin üzerinde pivotun oyunu başlatmak için topu koyması gereken yeri gösteren bir nokta bulunmaktadır. NFL kurallarına göre ise 2 tane line of scrimmage bulunmaktadır.

Bu iki çizgiden birincisinin görevi hücum takımını savunma takımından ayıran ve geçmelerinin yasak olduğunu belirten bölgenin sınırını belirler. Diğer line of scrimmage çizgisi ise savunma oyuncularını hücum oyuncularından ayıran çizgi olmaktadır. İki line of scrimmage çizgisi arasında kalan bölge ise tarafsız bölge olmaktadır.

Oyun içerisinde bu bölgeye sadece hücum pivotunun geçme hakkı bulunmaktadır. Bu da ancak oyunu başlatan topun atılması sırasında vücudunun bir parçası olarak sınırlandırılmaktadır. Bu sebeple paslar genellikle line of scrimmage bir kaç inç veya yarda uzaklıktan yapılmaktadır. Günümüzde oyun çizgisi ile ilgili hataların belirlenebilmesi için teknolojiden yararlanılır.