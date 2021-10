American Hospital isim sponsorluğu ve Bitci ana sponsorluğunda bu sene 33'üncü yılını kutlayan The Bodrum Cup, 18 Ekim'de Bodrum'dan başlayıp 23 Ekim'de Bodrum'da biten yarışlarda unutulmaz anlara ve deneyimlere sahne oldu. American Hospital The Bodrum Cup'ın şampiyonu bu sene Hızır 1 olarak kayda geçti ve İlhan Koman'ın vefatından önce çizimlerini tamamlayarak prototipini hazırladığı Sonsuz Sütun eserinden esinlenerek oluşturulan anlamlı ödülün sahibi oldu.

33. yılın The Bodrum Cup birincisi Hızır 1, Bitci Challenge Cup birincisi Beluga oldu. Gulet kategorisinde Jasmin 1, Tırhandil kategorisinde Hızır 1, Mozaik kategorisinde Dafne birinciliği kazandı. Standart A birincisi Levent Kaptan, Standart B birincisi Stihl Vay, Gulet A birincisi Take It Easier, Gulet B birincisi Metro Grandi, Gulet C birincisi Ron, Tırhandil A birincisi Usta K, Tırhandil B birincisi Hızır 1, Mozaik A birincisi Daima, Mozaik B birincisi Dafne ,Cruiser Genel birincisi Sultana, Cruiser A birincisi Lone Raver, Cruiser B birincisi Navita, Cruiser C birincisi Becayiş 61, Performance kategori birincisi Sultana, Katamaran birincisi Wahring Darling olurken Destek kategorisinde ise Fersah birinci oldu.

Ödüllerin sahiplerini bulduğu törende konuşan The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “1989'da başlatıldığı günden bu yana sadece Muğla'nın değil Türkiye'nin de en büyük festivallerinden biri olduk. Yelken yarışı olmanın üstünde bir misyon üstlendik. Sosyal sorumluluk bilincimiz tüm çalışmalarımızın merkezinde oldu. Bu yıl yelkenlerimizi yangın bölgelerinde açtık ve çeşitli etkinlikler ile bölgede ekonomik olarak zarar görmüş işletmelere destek olduk. Yangınla savaşan isimsiz kahramanların hepsiyle tek tek el sıkıştık ve gözlerinin içine bakarak teşekkür ettik. Bir yarıştan daha fazlası olan bir organizasyon olarak Çökertme'de yangından etkilenen alanda bir şeyler yapmalıydık. Çökertme sahilini #HepBeraber İyilik Alanı olarak belirledik. Çökertmelilere biraz olsun destek olabilmek için yöre sakinlerinin kendi ürettikleri ürünlerin satışını yapabildikleri çadırlar kuruldu. Yanındayım Derneği, 5-14 yaş arasındaki çocuklarla Çökertme'deki İyilik Alanında buluşarak eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi. Oyunlar oynandı, hediyeler paylaşıldı ve çocuklar dileklerini balonlarla gökyüzüne bıraktı. Ayrıca, Bodrum Dans Kulübü'nün Kamerun, Macaristan, Polonya gibi dünyanın dört bir yanından gelen genç üyeleri Land Art etkinliği çerçevesinde yangın alanlarından topladıkları malzemelerle küllerinden doğan bir Anka kuşu heykeli ve birçok enstalasyon oluşturdular. Yapılan heykel daha sonra Bodrum'a getirilerek orada sergilenecek. #Hepberaber her şey mümkün dedik ve yangın alanının ortasına bembeyaz bir piyano getirdik. Piyano yangın alanından toplanan kavrulmuş ağaçlar arasındaki doğal bir platforma yerleştirildi. Bununla hem hiçbir şeyin imkansız olmadığına, hem de dünyanın iyilik ve güzellikle kurtulacağına vurgu yapmak istedik. Çökertmeli çocukların ağzından orman yangınını anlatan mektuplardan bölümler okundu. Bu anlar yürekleri burksa da hem ormanlarımızın hem de umutlarımızın yeniden yeşereceğinin altını çizdik. Biz gençler, geleceği bu umutlarla çizeceğimize ve dünyanın iyilik ve güzellikle kurtulacağına inanıyoruz. Ünlü caz piyanisti Kerem Görsev ile o bembeyaz piyanodan yükselen ezgiler müziğin iyileştirici gücünü hatırlattı hepimize. Yanan ağaçlara baktığımızda yaşaran gözlerimizde umut ışıkları belirdi. Hepimiz o piyano dinletisi sırasında duygusal anlar yaşadık. Sürdürmeye söz verdiğimiz bu dayanışma ruhuyla #HepBeraber dedik. Etkinliklerimizi bu anlayışla düzenledik. Bir yandan da Bodrum'un tarihini ve kültürünü daha da zenginleştiren ve güneşe dayalı turizm algısını değiştirerek sarı yaz dediğimiz sezonda Bodrum'a can kattık. American Hospital The Bodrum Cup, bu sene 150'den fazla yat, 1500'ü aşkın denizci, kara etkinliklerinde ise 10.000'den fazla ziyaretçi ağırladı. Organizasyon komitesi olarak tüm çalışmalarımızın odağında Bodrum, Bodrum'un mavisi, doğasının yeşili, bölge ve ülke ekonomisinin katkı görmesi var. Tüm bunlar The Bodrum Cup'ın 33 yıllık kültürünün en önemli parçası ve gelecek için en önemli taahhüdümüz. Akdeniz'in en büyük deniz festivali olarak daha da ileriye, daha da büyük adımlar atacağız“ dedi.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras 1989 yılında başlattıkları etkinliğin tarihine ve ekonomik katkısına değinerek, “1980'lerin başlarında Bodrum'da Mavi Yolculuk için balıkçı teknelerinden dönüştürülmüş 4-5 adet yat vardı ve yeterli sayıda kaptan da personel de bulunmuyordu. Biz bu alanın gençlere yeni meslekler kazandırabilecek potansiyelini açığa çıkarmak istediğimizde Türkiye'nin ilk okul gemisini kurduk. Tamamen gönüllülük desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu projeyle deneyimli kaptanlar ve yeni nesil kaptan adayları bir araya geldi ve Mavi Yolculuk'un o kendine has kaptanlık kültürü yeni nesillere aktarılabildi. Tekne yapım usulleri değiştiği için birçok yeni meslek kolu da oluştu. Ustaları mühendisler, mühendisleri tasarımcılar, tasarımcıları denizcilik öğrencileri takip etti. American Hospital The Bodrum Cup, tüm şehri kapsayan bir festival olduğu için bölgenin tanıtımına ve doğal güzelliklerinin korunmasına da önemli katkıları oldu. Bodrum'un her yanında farklı etkinliklerle binlerce insanı buluşturuyoruz. Bu da kuşkusuz bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor” diyerek şunları ekledi: “Geçtiğimiz yılki organizasyonumuzu pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarına adamıştık. 2020'de, “American Hospital The Bodrum Cup— The Year of Heroes” ismiyle gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde 31 yılın şampiyonları ile sağlık alanında çalışan kahramanları buluşturarak bir anma seyri düzenlemiştik. American Hospital The Bodrum Cup'ın bu yılki rotasını ise 2021 yaz aylarında yaşadığımız orman yangınlarında zarar gören bölgelerimiz oldu. American Hospital The Bodrum Cup'ı bu bölgelere götürerek yangınlar sırasında eşsiz bir dayanışma örneği gösteren sivil ve resmi tüm yangın savaşçılarına duyduğumuz minnettarlığı sergilemek istedik.”

American Hospital The Bodrum Cup'a bu yıl Türkiye'nin tanıtımında American Hospital, Bitci, Ağanlar, Mett Hotel and Beach Resort, Opet, Metro, Anadolu Sigorta, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista, goturkiye.com, %100Music, Manzara Isola Ristorante Italiano, Arvento Mobile Systems, Bakar Sigorta, Barboras Yachting, Bodrum Dans Kulübü, Cleopatra Ink., DE Yachting, Era Outdoor, Mandalin, Parkım Ayaz Hotel, Smart Outdoor, Sungulets, TBYA Yachting ve Era Bodrum Sailing Club sponsor olarak destek veriyor.

Festivale ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Muğla Valiliği, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma T.C. Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, TÜRSAB, Türkiye Yelken Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteları Birliği ve Bodrum Otelciler Derneği destek veriyor.